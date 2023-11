Monopoli: Tomei avvisa i suoi, ‘Turris squadra propositiva’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo il pareggio con l’Audace Cerignola, il Monopoli è a caccia del quinto risultato utile consecutivo. Domenica, alle ore 14, la squadra di Tomei affronterà una Turris reduce da quattro sconfitte di fila in campionato: “Domani sarà una gara molto dura, contro una squadra che sta vivendo un momento particolare e servirà entrare in questo mood. La sfida sarà combattuta, anche a livello nervoso, e l’approccio sarà molto importante. Siamo reduci da un momento positivo e dobbiamo cavalcare questo entusiasmo, senza dimenticare ciò che abbiamo passato. Per noi, ogni punto è vitale e sono ancora arrabbiato per ciò che abbiamo buttato domenica scorsa. Domani sarà l’occasione giusta per riprendere quanto lasciato col Cerignola”, ha dichiarato il tecnico dei biancoverdi alla vigilia del match.

Turris: “La Turris gioca molto bene, è una squadra pericolosa che può fare gol in qualsiasi momento. Sono una compagine propositiva e in questo campionato ogni domenica può accadere qualsiasi cosa. I nostri avversari stanno attraversando un lieve calo di risultati ma cercheremo di applicare quanto provato in settimana”.

Indisponibili: “Abbiamo recuperato diversi giocatori, tra cui i lungodegenti De Paoli, De Risio e Hamlili. Cargnelutti, però, non sarà a disposizione. Per il resto siamo al completo, sarà del match anche Peschetola che ha avuto un piccolo affaticamento”.

Errori nel match col Cerignola: “Domenica scorsa, in occasione del primo gol, mentalmente stavamo ancora festeggiando. Non possiamo permetterci di incassare reti del genere, lavoriamo tanto per segnare e portare il risultato dalla nostra parte. Non dobbiamo ripetere questi errori e dobbiamo limare i dettagli”.

