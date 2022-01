Monopoli, si sogna Tabanelli. In difesa nel mirino Gennari ed Ingegneri

MILANO – Ore calde sul fronte mercato per il Monopoli. Il club biancoverde proverà infatti a sfruttare eventuali occasioni in entrata. Il nome più suggestivo è quello di Andrea Tabanelli, ex Cesena e Lecce: lo scoglio, al momento, sarebbe tuttavia rappresentato dal suo ingaggio, ben al di sopra della media della Serie C.

Due nomi invece emergono per la difesa. Si tratta di Gennari, in forza alla Pistoiese, ed Ingegneri, in forza al Modena.