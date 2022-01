Bari, Di Gennaro e Citro in uscita: le ultime. Chiuso Galano a titolo definitivo

MILANO – Si attendono novià importanti sul fronte mercato anche in casa Bari. I biancorossi sono ormai pronti ad accogliere Cristian Galano, attaccante classe 1991 già reduce da altre parentesi in riva all’Adriatico. Viene dal Pescara, dove in questa stagione ha collezionato 8 presenze senza ancora trovare la via del gol. Per lui l’approdo è in via definitiva, con un contratto della durata di un anno e mezzo.

Sul fronte uscite rimane il centrocampista Di Gennaro: su di lui c’è la Turris, ma il suo approdo in Campania è legato all’eventuale partenza di Franco (l’Avellino è su di lui). In uscita anche Citro: su di lui vivo l’interesse di Viterbese e Gubbio.