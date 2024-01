Monopoli, per l’attacco ingaggiato Sosa

Argentino nato a Buenos Aires il 9 settembre 1995, in possesso della nazionalità italiana, attaccante di piede sinistro, Sosa ha disputato, nell’attuale campionato di serie C, con l’Audace Cerignola 20 partite. Nelle ultime stagioni ha indossato le maglie di Team Altamura (12 gol e 8 assist in 33 partite) e Fasano (6 gol e 3 assist in 30 partite) in serie D. In passato ha giocato anche con Sorrento, Agnonese, Ariano Irpino e Anagni.