Monopoli-Crotone: Samuele Vitale sfida suo fratello Mattia

Da una parte Samuele, portiere del Monopoli, dall’altra Mattia, centrocampista del Crotone. Sabato pomeriggio lo stadio Veneziani vedrà i due fratelli trovarsi uno di fronte all’altro per la prima volta durante la loro carriera.

Samuele è il portiere della formazione biancoverde, capolista del girone C e miglior difesa di tutta la terza serie nazionale, Mattia, invece, è un punto fermo del Crotone, di cui fa parte dalla stagione 2022/2023.

Classe 1997 Mattia, cresciuto nella Juventus con cui ha debuttato in Serie A e vinto uno scudetto nella stagione 2014/2015, prima di raccogliere 68 presenze e 6 reti in Serie B e oltre 100 con 8 gol in Serie C. È lui una delle punte di diamante di un Crotone in netta difficoltà in questo avvio di stagione.

Classe 2002, Samuele, che dopo il settore giovanile del Sassuolo e 4 presenze con la Gelbison in Serie C quest’anno si sta rifacendo con gli interessi delle gare perse lo scorso anno a causa dell’intervento al legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per tutta la passata stagione.

Nel frattempo arrivano buone notizie per mister Colombo. Nicola Bizzotto ha fatto tutta la seduta con i suoi compagni e potrebbe essere a disposizione per sabato così come Marcello Falzerano, ultimo acquisto del mercato a cui potrebbe essere concesso uno scampolo di gara.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author