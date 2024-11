Monopoli, Colombo: “Contento del rendimento della mia squadra”

Altra settimana ‘atipica’ per il Monopoli. Il gabbiano, infatti, affronterà domani la quarta partita in due settimane. Un tour de force che ha scandagliato il percorso dei ragazzi di Alberto Colombo, i quali hanno dimostrato compattezza ed equilibrio, come dimostrano i recenti risultati. Ecco perché la sfida contro la Casertana, in programma sabato alle ore 15:00, sarà un ulteriore test per dare continuità ad un ottimo stato di forma: “Prenderemo il match con le dovute cautele”, ha ammesso il tecnico dei pugliesi alla vigilia del match.

Casertana: “Affronteremo una squadra che proverà a giocare come il Picerno. La Casertana fa della gestione della palla il proprio punto di forza, cercando di attrarre la pressione avversaria e attaccare lo spazio. Può darci fastidio e dovremo essere bravi ad interpretare bene il match, giocando con attenzione e lucidità nelle scelte. Per entrambe le compagini, poi, sarà la quarta partita in sedici giorni, come se fosse un’aggiunta al turno infrasettimanale”.

Indisponibili: “Non ci sono variazioni rispetto al match col Picerno. Bizzotto è tra i convocati, mentre Cascella resterà lontano dai campi per 2 mesi. Per Calvano abbiamo tentato una strada conservativa, intrapresa dal centrocampista anche nella scorsa stagione. Tuttavia, la situazione non è migliorata e abbiamo optato per una pulizia del ginocchio. I tempi saranno stabiliti in base al suo percorso”.

Gli avversari: “Mi aspetto un’aggressione alta e uomo contro uomo da parte della Casertana. In fase di possesso, i nostri avversari cercheranno di chiamare le nostre uscite con tanti uomini in zona palla per trovare soluzioni corte o lunghe, con attacchi diretti sulle punte”.

Pacchetto difensivo: “Abbiamo dei rientri, come Bizzotto e Ferrini, ma le loro condizioni non sono ancora al 100%. Credo che il pacchetto centrale stia garantendo solidità e modificarla dimostrerebbe incertezza. Cristallo ha fatto molto bene in alcune circostanze ma a volte ha commesso errori che hanno penalizzato il giocatore stesso e la squadra. In alcune situazioni è stato adattato e ha margini di crescita, così come tutta la squadra”.

Il rendimento: “Sono contento del rendimento della squadra. Credo che ci si stia soffermando molto su ciò che ci manca, invece di fare i complimenti ai ragazzi. Possiamo essere più propositivi ma abbiamo totalizzato 23 punti finora. Tutti possiamo avere l’amaro in bocca, il campionato è molto complicato. Siamo i primi ad avere l’ambizione di migliorare e nella proposta offensiva abbiamo margini di crescita. Non credo che possa cambiare molto da una giornata all’altra o con l’inserimento di uno o due giocatori. Tutto il contesto dovrà lavorare sulle scelte e sui dettagli nella fase offensiva.”

Modifiche e cambiamenti: “De Risio e Calvano sono due giocatori che in entrambe le fasi garantivano un salto di qualità. Calvano è arrivato per innalzare la qualità generale della squadra. La sua assenza cambierà inevitabilmente alcune dinamiche, come la costruzione. Bruschi si trova molto a suo agio sul centrosinistra, faticando invece nel ruolo di seconda punta. Stiamo vagliando queste situazioni, alcuni infortuni hanno cambiato le caratteristiche ma stiamo cercando di incastrare gli ingranaggi per creare un aspetto propositivo diverso”.

