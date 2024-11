Eccellenza: delineato il quadro in Coppa Italia, domenica il campionato

Delineato il quadro per le semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Barletta, Canosa e Polimnia si affronteranno nel triangolare che decreterà una sola finalista. Biancorossi che faranno il proprio esordio giovedì 14 novembre contro il Canosa, con il calendario delle sfide che prenderà forma in base al risultato del “San Sabino”. Sul fronte opposto, invece, si affronteranno Galatina e Massafra. Gara di andata in programma sempre giovedì 14 novembre allo “Specchia”. La data cerchiata in rosso sul calendario per l’incrocio di ritorno è quella del 28 novembre.

Prosegue a ritmi serrati, intanto, il campionato. Domenica le squadre scenderanno in campo per la quattordicesima giornata. Fari puntati sul “Coppi” di Ruvo, dove si affronteranno Spinazzola e Barletta. I biancorossi, reduci dalla vittoria contro la Polimnia, hanno allungato ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici, con 12 punti a separare gli uomini di De Candia da quelli di Anaclerio. Occhio, però, allo Spinazzola che nell’ultimo turno ha fermato la striscia di vittorie consecutive del Canosa. I rossoblù di mister Di Simone, ora proiettati verso il secondo posto, affronteranno il Manduria in trasferta, mentre Polimnia-Bisceglie sarà l’altro big match della giornata.

Nelle zone calde della classifica, spicca Molfetta-Corato: entrambe le squadre sono alla ricerca di punti in chiave salvezza. A chiudere il quadro Brilla Campi-Foggia Incedit, Gallipoli-Massafra, Unione Calcio Bisceglie-Novoli, Bitonto-Galatina e Ginosa-Arboris Belli.

