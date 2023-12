Monopoli, Chiricallo: ‘A Messina andrà Anaclerio in panchina’

“È stata una giornata umanamente difficile perché si è deciso di esonerare l’allenatore e questo è costato molto sia a me che al presidente che abbiamo apprezzato tanto le qualità umane di Tomei. Ma il calcio è così, quando le cose vanno male paga l’allenatore. Non c’è ancora il sostituto, per ora la squadra è affidata ad Anaclerio, sarà lui a guidare la squadra nella partita di venerdì prossimo”. Così il direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricallo ai microfoni di Antenna Sud dopo l’esonero di Tomei.

