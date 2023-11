Monopoli alla ricerca della zona playoff

Il Monopoli alla ricerca del settebello e della zona playoff. Dopo i sei risultati utili consecutivi, che hanno portato la squadra fuori dalla zona playout i biancoverdi cercano una vittoria che possa portarli a 21 punti in classifica e magari nei primi dieci posti. L’ostacolo si chiama Sorrento (diretta in esclusiva sul digitale terrestre su Antenna Sud al canale 14), una squadra ancora invischiata in zona playout ma che nelle ultime settimane ha dato segni di ripresa importanti. I campani di Maiuri sono reduci da tre risultati utili consecutivi, cinque punti nelle ultime tre frutto del pareggio sul campo del Foggia, della vittoria al Viviani contro il Taranto e dello 0-0 sul campo della capolista Juve Stabia. Un avversario da non prendere assolutamente sottogamba che può contare tra le sue file tanti ex: il centrocampista Vitale, autore di 3 gol nelle prime 14 giornate, il difensore Fusco, quattro presenze in biancoverde nella stagione 2020/2021 e il difensore Marco Chiricallo, figlio del neo diesse biancoverde Marcello. Il Monopoli questa settimana non è solo attento al calcio giocato: in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il 25 novembre, il Monopoli ha deciso di colorare di rosa i propri contenuti social e dando il suo contributo ad amplificare un messaggio di civiltà.

