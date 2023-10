“Che questa città viva da anni in balia dei capricci politici e personali di una maggioranza strampalata e di un Sindaco che azzera giunte, prende pause e poi si accuccia, è purtroppo noto a tutti”, scrive in una nota Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

”Già in occasione dell’azzeramento della giunta, a giugno, avevamo evidenziato che non era possibile sottomettere gli interessi della città alle frequenti fibrillazioni di maggioranza, prevedendo, dopo il beffardo ripristino della giunta con gli stessi assessori (salvo lo scambio di stanze), che questa scandalosa condizione politica si sarebbe ripresentata ciclicamente”, continua Mongelli.

“E avevamo previsto che a farne le spese sarebbero stati solo i cittadini, già vessati da tassazione comunale alle stelle, immersi nella sporcizia e nel degrado, illusi da promesse elettorali irrealizzabili, vittime di incompetenza e sciatteria in ogni ambito e da ultimo, incolpevoli spettatori di costanti esibizioni acrobatiche da parte dei consiglieri di maggioranza“, aggiunge il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“Quanto accaduto in Consiglio comunale rappresenta l’ennesima riprova della incapacità politica di amministrare la città e della inconsistenza di una maggioranza vittima dei suoi stessi giochi di potere, che sta determinando danni enormi e che è sempre più distante dalle necessità dei cittadini. Il sindaco non ci pensi troppo e ci risparmi i soliti balletti, dia le dimissioni per il bene della città e dei Tarantini. Taranto merita rispetto”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp