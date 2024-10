Modugno, spari tra auto in via Verdi: nessun ferito

MODUGNO – Nessun ferito ma solo un’auto colpite da proiettili. Conflitto a fuoco in via Verdi a Modugno. I carabinieri sono arrivati sul posto per i rilievi di rito. Secondo le prime ipotesi, pare che due o più persone si sarebbero affrontate a colpi di pistola. Fortunatamente non ci sono feriti e per che i colpi siano stati esplosi da un’altra auto in movimento. Il tutto nella centralissima via Verdi, nelle vicinanze della scuola elementare De Amicis. Durante il conflitto è morto un cagnolino di proprietà, probabilmente, di una delle persone coinvolte. I carabinieri del comando di Modugno hanno repertato diversi bossoli sull’asfalto. La zona sembrerebbe sprovvista di immagini di videosorveglianza. “Ancora nel centro di Modugno, questa volta a due passi dal nostro asilo nido. Alle 19.00. Non a notte inoltrata. L’ennesima sparatoria ha scosso la nostra città, portando con sé panico e paura. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a questa violenza”, ha commentato il sindaco Nicola Bonasia sui social. “È il momento di alzare la voce, di far sentire il nostro disappunto e la nostra determinazione. La parte onesta della nostra città deve reagire. È tempo di agire, di proteggere ciò che amiamo e di restituire speranza alla nostra comunità”, conclude il primo cittadino.

