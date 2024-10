Ministro Schillaci: ‘Da medico non potrei mai litigare con i medici’

“Non ho mai litigato con i medici. Sono medico anch’io e non litigo con nessuno. Stiamo studiando con il ministro Giorgetti il modo per incrementare o meglio definire la defiscalizzazione dell’indennità di specificità dei medici”. Lo ha dichiarato Orazio Schillaci, ministro della Salute, commentando lo sciopero del 20 novembre, durante la presentazione del programma nazionale esiti dell’Agenas. “Non vogliamo privatizzare la sanità, le risorse sono quelle che sono, ma dobbiamo usarle bene per premiare gli operatori sanitari e aiutare i cittadini, in particolare quelli più fragili”, ha concluso Schillaci.

