MINERVINO – Valorizzare le radici guardano al futuro, con questo spirito è stata posata la prima pietra dell’Ostello della Via Francigena nel Borgo di Specchia Gallone, voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Minervino e reso possibile grazie al finanziamento per il progetto strategico “TheRoutNet” che mira a valorizzare gli itinerari culturali e tematici oltre che i percorsi storici in Puglia e in Grecia, \tra cui rientra proprio questo ostello che prenderà il posto dell’ex scuola di via Lecce

Per celebrare questo momento l’amministrazione ha pensato a Spettacoli di danze e musiche medievali, degustazione di ricette della tradizione, e in conclusione il rito della pamparrina, due serate di eventi dal forte richiamo alla riscoperta dell’identità e al suo investimento per fare futuro.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts