]Roma – Nuovo round al ministero delle Imprese tra Governo e sindacati dei gestori nuovamente sul piede di guerra dopo l’entrata in vigore del decreto trasparenza. Per ora lo sciopero del 25 e 26 gennaio resta confermato. Nei palazzi si discute anche di presidenzialismo ed autonomie. La ministra per le Riforme, Casellati ha avviato le sue consultazioni e incontrato la delegazione della Lega con il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli e i capigruppo parlamentari. Nelle prossime ore toccherà a Noi Moderati e poi da giovedì le opposizioni, partendo dal Terzo polo. L’obiettivo è rivoluzionare la Costituzione introducendo il presidenzialismo e puntare entro giugno ad una proposta di legge da sottoporre al Parlamento. Le riforme del presidenzialismo e dell’autonomia differenziata vanno di pari passo perché fanno parte entrambe del programma del centrodestra assicurano dalla Lega

