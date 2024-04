Milan, Pioli avvisa il Lecce: ‘Leao è al top’

“Arriviamo nel nostro momento più importante della stagione con Leao in condizioni eccellentiM mentali, tecniche, tattiche che fisiche. Sono molto contento di lui, sa che deve continuare e può crescere ancora in qualche situazione”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della gara con il Lecce. “La squadra ha trovato l’entusiasmo che arriva dalle prestazioni, dai risultati e dall’ambiente – ha aggiunto -. Siamo stati capaci di giocare con entusiasmo quando abbiamo avuto momenti positivi e per le caratteristiche che abbiamo penso che questa sia la situazione migliore. Per continuare così dobbiamo abbinare qualità, prestazione e risultato”.

Il Milan è a caccia della quinta vittoria consecutiva, ma “da quando c’è Gotti il Lecce non ha ancora preso gol e ha messo in grossa difficoltà la Roma. È già capitato in campionato di vincere 4 partite consecutive, ma mai 5. Abbiamo l’opportunità di farlo, ma non sarà facile con una squadra in salute”.

Pioli ritrova Kjaer, che sarà convocato, ma perde Thiaw costretto ad alzare bandiera bianca per una fascite plantare. “Il fatto che Malick non venga convocato dipende molto anche dall’Europa League. A livello precauzionale verrà lasciato a casa, ma con la grande speranza che possa esserci con la Roma. Bennacer in settimana ha avuto un po’ di influenza, ma ci sarà, anche se dalla panchina”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author