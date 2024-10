Milan Club della Basilicata contestano gestione biglietti del Milan

I Milan Club di Ferrandina, Matera, Muro Lucano, Potenza e Rionero in Vulture hanno espresso la loro forte disapprovazione riguardo alle recenti decisioni della società A.C. Milan in materia di gestione dei biglietti e degli abbonamenti.

In una nota congiunta, i club hanno sottolineato il ruolo fondamentale dell’Associazione Italiana Milan Club (A.I.M.C.) come collegamento tra i tifosi e la società, esprimendo grande rispetto e stima per il lavoro svolto negli anni. Tuttavia, le recenti restrizioni sulla prelazione dei biglietti e la nuova gestione degli abbonamenti sono state definite un grave errore da parte della società. Per i tifosi residenti a 1000 km da Milano, queste decisioni rischiano di diventare un ostacolo insormontabile, impedendo loro di vivere le emozioni uniche che solo lo stadio di San Siro sa regalare.

“I nostri Milan Club – si legge nella nota – sono centri di aggregazione e solidarietà, creatori di amicizie in tutto il mondo, uniti dalla passione per il Milan. Meritiamo di essere tutelati, non ostacolati”.

I club contestano anche i prezzi elevati e le modalità di vendita per la partita Milan-Juventus, giudicati insensibili alle difficoltà economiche di molte famiglie italiane, in particolare per quei tifosi che, nonostante la distanza, hanno sempre supportato la squadra anche nei momenti più difficili.

I Milan Club della Basilicata auspicano che la società ascolti il loro appello e che, attraverso il dialogo, si possano trovare soluzioni che preservino il legame tra i tifosi e il club.

