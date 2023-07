Migranti: posticipato a giovedì mattina l’arrivo della Rise Above

È stato posticipato alle 6.00 di giovedì 27 luglio l’arrivo a Bari della Rise Above, nave della Ong tedesca Life Line, con a bordo 85 migranti. L’imbarcazione avrebbe dovuto attraccare nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio, ma l’equipaggio ha comunicato il rinvio dell’approdo.

A bordo ci sono persone per lo più provenienti dal Corno d’Africa: 10 donne e 26 minori, di cui 23 non accompagnati. Non ci sarebbero situazioni di criticità, ma la Prefettura di Bari, nel corso di una riunione organizzativa che si è già svolta, ha previsto un protocollo per la gestione di eventuali emergenze di natura sanitaria. Sono stati pianificati inoltre interventi di primo soccorso e accoglienza e le modalità di svolgimento del foto-segnalamento.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp