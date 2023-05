Mignani: “C’è rammarico. I cambi? Dovevamo provare a non prendere gol”

MODENA – L’allenatore del Bari Michele Mignani commenta così il pari di Modena: “Nelle ultime due partite avevamo la possibilità di portare a casa la vittoria a un quarto d’ora dalla fine e secondo me saremmo dovuto riuscirci in un modo o nell’altro. Sapevamo che non era facile, ma c’è rammarico: se vai in vantaggio, devi riuscire a portare a casa la vittoria. Ai ragazzi però non posso rimproverare nulla, sono stati bravi. Credevamo di poter fare qualcosa di miracoloso, non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo andare avanti facendo al meglio delle nostre possibilità, oggi forse potevamo fare qualcosa di meglio”. Il tecnico biancorosso giustifica così i cambi a 15’ dalla fine: “Avevo due cambi nell’ultimo slot a disposizione, ho fatto la scelta di mettere Molina e Zuzek: Benali aveva dato tutto quello che aveva, avevo bisogno di un giocatore che lavorasse lì in avanti. Pensavo che con tre difensore contro due attaccanti e un trequartista loro riuscissimo a difendere meglio. Quando ti accorgi che non riesci a lavorare per andare a fare il secondo gol devi cercare di non prenderlo. Potevamo gestire meglio la palla in alcune occasioni, nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto. I tre dietro secondo me trasmettono un segnale di forza perché ti irrobustisci e alzi i centimetri. Non mi è sembrato che gli avversari ci abbiano schiacciati”.

