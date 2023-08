Meteo: caldo si intensifica nel tarantino e su coste ioniche lucane

Nerone, l’anticiclone africano, non ha intenzione di abbandonare l’Italia. Almeno fino a sabato 26 agosto infuocherà gran parte dell’Italia per quella che, secondo i meteorologi, viene considerata l’ultima fiammata dell’estate 2023. Per per almeno 5 giorni consecutivi, il caldo africano si intensificherà aumentando il tasso di umidità e rendendo le notti tropicali.

In Italia saranno le regioni centro-settentrionali a dover fare i conti con la canicola africana: fino a sabato 26 agosto, i valori massimi diurni raggiungeranno facilmente i 37-39 gradi in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte. Le città principali, come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova, Bolzano, Terni, diventeranno roventi e irrespirabili.

Al Sud il caldo sarà meno intenso, i 36-37 gradi si toccheranno soltanto su tarantino, casertano, siracusano, agrigentino e coste ioniche della Basilicata, altrove non si andrà oltre i 32-34.

Quando finirà questo caldo? Da domenica 27 agosto è previsto che un ciclone scenda dal Regno Unito fino al Mar Mediterraneo, quindi in Italia. Lo scontro di aria fresca atlantica e quella caldissima preesistente darà vita a fortissimi temporali con intense grandinate e forti raffiche di vento. Oltre ai temporali, è previsto un importante crollo termico anche di 10-12 gradi. Questo radicale cambio di scenario si estenderà nei giorni successivi anche al Centro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp