Meteo: arriva il freddo sull’Italia, da sabato crollano le temperature

Arriva il freddo sull’Italia. La prima irruzione artica della stagione è attesa sabato 25 novembre, con un tracollo delle temperature le cui medie saranno sotto i valori stagionali per i prossimi 10 giorni. Intanto, per la giornata di oggi, giovedì 23 novembre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per il maltempo in Calabria e

Sicilia; gialla in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sardegna.

