MESAGNE – Forse eccessivamente preoccupati dalle punture di zanzara, hanno tentato di rubare 50 flaconi di Autan dell’ipermercato Spazio Conad di Mesagne. I due ladri sono stati però scoperti dalle guardie giurate della Falko Alpha Agency,: uno di loro è riuscito a fuggire, l’altro, un 50enne di Taranto, è stato identificato e denunciato dagli agenti del locale commissariato di polizia. I fatti nella serata di giovedì. Recuperata anche la refurtiva, per un totale di 300 euro, che era stata occultata all’interno di un borsone. Sono in corso indagini per identificare il complice, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno dell’attività commerciale.

