Merce contraffatta a Barletta, GdF sequestra oltre 100mila articoli di vestiario

BARLETTA – Oltre 100mila articoli di vestiario, tra cui felpe, t-shirt e pantaloni con brand riprodotti illegalmente nei loghi e nelle trame. È il sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Barletta, che ha posto sotto sequestro i locali in cui veniva prodotta la merce contraffatta e i relativi macchinari di produzione.

L’attività delle Fiamme Gialle è partita dai controlli in alcuni esercizi commerciali del territorio, in cui erano stati individuati centinaia di capi con simboli riprodotti illecitamente. I successivi accertamenti dei militari, attraverso analisi contabili e telefoniche, hanno permesso di rintracciare gli stabilimenti adibiti alla produzione illegittima, all’interno dei quali avvenivano costantemente la confezione e lo smercio dell’abbigliamento in questione.

Il titolare dell’impresa coinvolta è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trani per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Le operazioni proseguono per porre un freno alla problematica della contraffazione nell’intero territorio della BAT, con la collaborazione tra il Comando Provinciale di Barletta e i distaccamenti locali.

