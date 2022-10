Crollo di un solaio a Melissano in via Paolo Veronese angolo via Pietro Micca poco prima delle ore 20 di ieri.

L’edificio che ha subito il crollo del solaio ha accesso da via Veronese e risulta disabitato. Per escludere coinvolgimento di persone sotto le macerie, sul posto ha operato personale del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco che ha ispezionato l’intera zona operazioni.

Terminate le operazioni di ricerca i vigili del fuoco hanno provveduto ad interdire l’accesso in via Pietro Picca in corrispondenza dell’edificio che ha subito il crollo e reso inagibile l’edificio su via Paolo Veronese.

Sono tutt’ora in fase di accertamento le cause che hanno provocato il crollo.