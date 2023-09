BARI – Si svolgerà al Policlinico di Bari il primo intervento di chirurgia corneale a distanza su una paziente, l’operazione sarà gestita da remoto in connessione 5G. L’intervento è calendarizzato martedì 19 settembre e si tratta di una prima sperimentazione internazionale, secondo quanto riferisce in una nota il Policlinico pugliese. L’intervento sarà possibile grazie al progetto ‘Horus di iVis Technologies’, sarà Tim a fornire l’infrastruttura necessaria a garantire la connessione 5G mentre il dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione del Politecnico di Bari ha gestito con tecnologia block-chain il processo di registrazione ed archiviazione dati. Il chirurgo dalla sua stanza e attraverso una console posizionerà il braccio di un laser per la chirurgia corneale.

