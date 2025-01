Medici di base ad Alberobello potranno assistere più pazienti

Non ci saranno disagi per i cittadini di Alberobello, in provincia di Bari, il cui medico curante sia andato in pensione alla fine del 2024. Grazie a una procedura lampo, Asl Bari ha infatti innalzato il tetto di assistiti per ogni medico di base, in modo da garantire la continuità della prestazione. Lo comunica Asl Bari in una nota. La richiesta di intervento, spiega l’ente, a seguito dei contatti intercorsi con il sindaco Francesco De Carlo e con la vicesindaca Ornella Tripaldi, “è stata avanzata dall’azienda sanitaria il 16 gennaio scorso e, nella stessa giornata, l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha formalizzato il via libera alla deroga”. A fronte del pensionamento di un medico di medicina generale, dunque, questa possibilità consentirà a 761 assistiti di poter optare per uno degli altri cinque medici di famiglia – già massimalisti – per i quali è stata accordata la deroga oltre il tetto previsto di 1.500 assistiti. La procedura in deroga è stata accordata fino al 31 luglio 2025, un periodo di tempo necessario per rilevare e assegnare la zona carente. (ANSA)

