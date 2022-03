FRANCAVILLA FONTANA – Nessuna fabbrica di falsi sinistri stradali. Nessuna, associazione per delinquere. Soprattutto, nessuna estorsione. Affiancato dal suo legale di fiducia Giancarlo Camassa, Luigi Galiano, avvocato di Francavilla Fontana ritenuto dalla Procura di Brindisi a capo di una presunta associazione per delinquere finalizzata alla frode delle compagnie assicurative ha rigettato gran parte delle accuse nel corso dell’interrogatorio di garanzia tenutosi davanti al Gip Maurizio Saso. Accuse pesanti, per un quadro indiziario che, sulla base verifiche e soprattutto intercettazioni ambientali captate all’interno dello studio di piazza Giovanni XXIII, aveva portato il pm a chiedere l’applicazione della misura cautelare più restrittiva.

Gli arresti

Galiano si trova in carcere da lunedì scorso: ovvero, da quando i finanzieri della compagnia della Città degli Imperiali, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, avevano arrestato 12 persone: 5 in carcere e 7 ai domiciliari.

Tra questi, i colleghi di studio dell’ex vicensindaco di Francavilla, pure loro hanno replicato alle domande del giudice chiarendo gli episodi contestati, e il medico di base Giuseppe Fusco, ex consigliere Comunale che, nel corso di un lungo interrogatorio, ha anche lui deciso di rispondere a domande e contestazioni.

Il giro di interrogatori degli arrestati si concluderà domani.

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Pasquale Franco Fistetti, Antonio Andrisano, Luca Mangia, Alfredo Iaia, Giampiero Iaia e Michele Fino.