POLIGNANO A MARE – “Polignano a mare, che meraviglia “. Lo scrive il Vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a commento di una foto postata sui social che lo ritrae in compagnia della fidanzata Francesca Verdini , nella località barese .

Il leader della Lega, in look vacanziero con camicia in lino rosa, ha alle spalle uno degli scorci più suggestivi della Puglia: Lama Monachile, piena di bagnanti.

Il Ministro, non è l’unico ad aver scelto la Puglia come luogo per trascorrere qualche giorno di vacanza, lontano dai palazzi romani. Anche il Premier Giorgia Meloni ha deciso di trascorrere le vacanze in Puglia

(immagine tratta da Facebook)

