Monopoli: Perde i sensi in piscina, bimbo di 2 anni in terapia intensiva

Un bimbo di due anni è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Giovanni XXIII di Bari dopo aver rischiato di annegare in una piscina gonfiabile. È successo nella tarda mattinata di martedì 15 agosto in una villa privata di Monopoli. Il piccolo, di Noicattaro ma in vacanza con la famiglia, è finito sott’acqua perdendo i sensi. I suoi genitori si accorti subito di quanto stava accadendo e dopo averlo tirato fuori dalla piscina lo hanno immediatamente portato all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli: una volta intubato, il piccolo è stato subito trasportato al Giovanni XXIII.

