Matteo Messina Denaro: Emiliano, ‘L’Italia da oggi è più forte’

“L’Italia da oggi è più forte. L’arresto di Messina Denaro mi commuove e scarica tutta la rabbia che ho accumulato in tanti anni. Ho telefonato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per esprimere la gratitudine e l’orgoglio di tutti i pugliesi per questa cattura attesa da decenni. L’atroce morte dei martiri di tutte le mafie, in particolare oggi quella degli eroi siciliani, può trovare giustizia. Non fermiamoci. Fino alla vittoria. Viva la Sicilia, Viva l’Italia, Viva l’Arma dei Carabinieri!”. Lo ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

