Matera: Tragedia a Pisticci, 20enne muore in incidente stradale

Tragedia a Pisticci (Matera). Un 22enne è morto nella mattinata di domenica 25 dicembre, attorno alle ore 10.00, sulla strada provinciale Pozzitello-Pisticci, in zona Tinchi, in un incidente stradale. Era alla guida di una Fiat 600 uscita di strada per cause ancora da accertare. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco di Tinchi, e 118. Per il giovane alla guida, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.