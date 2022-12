Condividi su...

BARI – Il cadavere di un 83enne sarebbe stato trovato in avanzato stato di mummificazione in un appartamento di via Papalia, al quartiere Japigia di Bari. Ad allertare le forze dell’ordine, vigili del fuoco e 118, nella mattina di Natale, sarebbe stato un parente che vive fuori città. Secondo alcune fonti, la morte dell’anziano risalirebbe a un mese fa ma saranno il medico legale e l’autopsia a stabilire le cause e i tempi del decesso. Indagini in corso.