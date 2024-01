Matera-Paganese 1-0, la sintesi del match

(di Roberto Chito) È una rete di Mokulu nella ripresa a permettere a Matera di conquistare tre punti davvero fondamentali in ottica play off. Con l’1-0 sulla Paganese, la squadra di Panarelli è terza, a 34 punti, in condominio con Fidelis Andria e Casarano, ma con il vantaggio degli scontri diretti a favore. Gran momento per i biancoazzurri e terzo risultato utile consecutivo.

Eppure, nel pomeriggio del XXI Settembre, a partire meglio è la Paganese che al 26’ si rende pericolosa con Mancino: ma Tartaro risponde presente. Il Matera, pian piano cresce e al 39’ ha una grande chance. Infantino approfitta di un errore della difesa azzurrostellata e ci prova: Esposito si oppone. Poi Di Palma e Mokulu non riescono ad approfittarne. Nella ripresa, la squadra di Panarelli ricomincia con il piglio giusto e al 10’ colpisce una traversa con Infantino.

La rete è nell’aria e arriva poco dopo. Da calcio d’angolo è Maltese che pennella un ottimo pallone: sponda di Cipolletta per Mokulu che stampa in rete. Inerzia del match a favore del Matera che può anche chiuderla ma non riesce a sfruttare alcune situazioni. La reazione della Paganese è tutta nella conclusione di Simonetti sulla quale un super Tartaro dice di no. Finisce qui: tre punti al Matera e aggancio al terzo posto.

Matera-Paganese 1-0

Reti: 65’ Mokulu (M).

Matera (3-5-2): Tartaro, Sirimarco (78’ Gningue), Cipolletta, De Nova, Di Palma, Lucas (90’+4’ Cirio), Maltese (78’ Delvino), Russo (70’ Agnello), Tumminelli, Mokulu, Infantino (73’ Prado). Panchina: Paparella, Porro, Macanthony, Sepe. All. Panarelli.

Paganese (4-3-3): S. Esposito, Ianniello, Galeotafiore, G. Esposito, Faiello, Montoro, De Feo (70’ Orefice), Faiello (75’ Simonetti), Porzio (70’ Petrosino), Iannone (62’ Matarese), Mancino. Panchina: Pinestro, Celentano, Parisi, Perulli, Mastrocinque. All. Agovino.

Arbitro: Tassano di Chiavari. Assistenti: Pasquini e Troina di Genova.

Ammoniti: Maltese (M) e Galeotafiore e Matarese (P).

Note: Giornata fredda ma soleggiata sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in discrete condizioni. Angoli: 5-3 per il Matera. Recupero: 2’ pt e 7’ st. Spettatori: 1000 circa con 200 circa ospiti.

