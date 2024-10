Matera-Gravina 1-1: Infantino risponde a Santoro. Termina in parità il big match

Termina uno a uno tra Matera e Gravina il big match della quinta giornata del Girone H. Una partita che i biancoazzurri hanno anche rischiato di vincerla nel finale, quando hanno avuto due chance per segnare. Ancora una volta, al XXI Settembre, la squadra di Ciullo rimanda l’appuntamento con i tre punti ma continua a muovere la classifica. Il Gravina, invece, passa in vantaggio con Santoro e poi ci pensa Infantino a realizzare la rete del pareggio che poi deciderà il match.

Il primo tempo – Partono bene i biancoazzurri che già dopo un minuto la sbloccano con Russo. Ma è tutto fermo per un fallo in area. Il Matera c’è e al 7’ si fa vedere: è Napolitano a servire Citro che fa tutto da solo e si incunea in area, prova a sorprendere Zanin che risponde in due tempi. Per i biancoazzurri, ci prova anche Citro da distanza siderale: vede Zanin fuori dai pali ma la sfera è alta. Il Gravina, però, non resta a guardare. La squadra di Zanin risponde colpo su colpo e al 17’ la sblocca. Tutto nasce da un bellissimo cross di Banse che pennella per la testa di Santoro che infila l’incolpevole Brahja. Il Matera non accusa il colpo e risponde due minuti dopo. Ottimo pallone di Citro per Infantino che in piena area prova la rovesciata: palla di poco a lato. Il pareggio, arriva poco dopo la mezzora. Dagli sviluppi del corner, contatto tra Cavaliere e Napolitano con quest’ultimo che viene atterrato: per Colelli di Ostia Lido è rigore. Dagli undici metri Infantino infila Zanin che comunque intuisce.

Il secondo tempo – Ottimo piglio del Gravina che si fa vedere con le conclusioni di Banse da fuori e di Napolano che non sorprende Brahja. La ripresa, però, non sembra decollare. Dopo la mezzora, è il Matera a mostrarsi più intraprendente anche se il Gravina non resta a guardare. Al 32’ è Bello che dalla destra mette al centro un bel cross: Casiello e Infantino ci arrivano ma non riescono ad impattare in rete con la difesa gialloblu che manda in corner. Pochi minuti dopo, il neo entrato Berardocco ci prova su punizione: palla che attraversa tutta l’area ma nessun riesce a stampare in rete. Nel finale, il peso offensivo del Matera aumenta. Al 42’ è Incerti che serve Casiello che si invola in area e prova il diagonale: palla che termina di poco alta. Sessanta secondi dopo è Bello a mettere palla al centro: cross che scalva Zanin con Infantino che non riesce a stampare in rete.

IL TABELLINO

Matera-Gravina 1-1

Reti: al 17’ pt Santoro (G), al 32’ pt Infantino (M) su rigore.

Matera (3-5-2): Brahja, Pirola, Cipolletta, Russo, Bello, Sicurella (dal 33’ st Incerti), Ledesma (dal 18 st Berardocco), Napolitano, Casiello, Citro (dal 18’ st Burzio), Infantino. A disposizione: Carotenuto, Spinelli, Sirimarco, Carbone, Muscas, Iaccarino. Allenatore: Ciullo.

Gravina (4-2-3-1): Zanin, Napolano (dal 40’ st Fineo), Fustar, Bosnjak, Chiaradia, Cabella, Pierce (dal 29’ st Turchet), Banse (dal 14’ st Gonzalez), Cavaliere (dal 17’ st Chacon), Keta, Santoro (dal 25’ st Stauciuc). A disposizione: Guadagno, Alba, Grumo, Algueche. Allenatore: Tiozzo.

Arbitro: Colelli di Ostia Lido

Assistenti: Fiore e Pancani di Roma Uno

Note: Pomeriggio soleggiato sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in brutte condizioni. Ammoniti: Casiello (M) e Chiaradia e Cabella (G). Angoli: 6-0 per il Matera. Recupero: 2’ pt e 6’ st. Spettatori: 2000 circa con circa 200 provenienti da Gravina

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author