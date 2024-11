Matera: ‘Donne risorsa essenziale per sviluppo economico e sociale’

Nel territorio di Matera, il contributo delle donne nella vita pubblica e privata si afferma sempre più come un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e del capitale sociale. Tuttavia, permangono ostacoli sul mercato del lavoro, dove molte donne faticano a realizzare le proprie aspirazioni senza sacrificare sogni di maternità o vita familiare.

Durante un convegno a Policoro organizzato dalla Fidapa Distretto Sud Est, Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, ha sottolineato l’urgenza di promuovere un’occupazione qualificata e la possibilità per le donne di scegliere la propria professione liberamente. Temi come il riconoscimento giuridico e lavorativo delle malattie femminili, spesso trascurati, sono stati al centro del dibattito, stimolando interventi da esperti economici, sociali e politici.

Antonella Magno, presidente della Fidapa BPW Italy Sezione di Policoro, ha espresso orgoglio per l’importanza dell’evento, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza sulle “malattie invisibili” che affliggono molte donne del sud Italia. Anche Cosimo Latronico, assessore della Regione Basilicata, ha evidenziato il suo impegno nel migliorare i servizi di prevenzione e cura, specialmente nelle aree periferiche, sfruttando i fondi PNRR per potenziare le strutture sanitarie e garantire accesso a cure avanzate.

Pino Giordano ha concluso ringraziando per l’evento e ribadendo la priorità di sostenere la ricerca e la prevenzione per condizioni come la vulvodinia, nell’interesse della salute delle donne e delle loro famiglie.

