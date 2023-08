Matera, crollo palazzina: ordinato sgombero edifici adiacenti

MATERA – Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha dichiarato inagibili gli edifici adiacenti alla palazzina crollata questa mattina in via Lupo Protospata 23. Le strutture avrebbero subito danni tali da far pensare al concreto rischio di sicurezza per gli occupanti e i cittadini. Pertanto, è stato ordinato lo sgombero immediato e urgente dei civici di via Lupo Protospata 27-29-31-33-35 e dell’edificio di via Rosselli 14 dove ha sede un centro medico diagnostico privato (il Centro Radiologico Lucano). Dieci le famiglie che hanno dovuto abbandonare momentaneamente la propria casa: potranno rientrare dopo aver effettuato la messa in sicurezza delle strutture e aver depositato al Comune una perizia tecnica redatta da un professionista abilitato – che attesti le verifiche fatte e l’agibilità.

