Lutto nel mondo del giornalismo pugliese, si è spenta Daniela Mazzacane

Dopo una lunga malattia, si è spenta all’età di 59 anni la popolare giornalista televisiva Daniela Mazzacane.

Nel 2022, dopo alcuni mesi di assenza dai social, aveva deciso di raccontare quanto stava succedendo nella sua vita, con la scoperta della malattia e l’inizio di una cura.

Sin dal 2001 era in forza al Gruppo Norba, cominciando come conduttrice dei telegiornali per poi passare alla conduzione di rubriche di approfondimento.

Laureata in giurisprudenza, la sua carriera artistica comincia sin da bambina quando inizia gli studi di danza classica presso la scuola “Giuliana Cirillo” a Bari. Innumerevoli le esibizioni in quegli anni sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli di Bari. Dopo 15 anni di studi, appena 17enne, comincia ad insegnare danza classica alle piccole allieve della scuola “Rossella Frezza” a Turi (BA). Negli stessi anni Daniela viene selezionata da una famosa agenzia di Bari per lavorare nel mondo della moda come indossatrice e fotomodella. Gli eventi moda si susseguono tra Bari, Roma e Milano. Nel ’98 si iscrive ad un corso di teatro e studia dizione e recitazione. Poi arriva il cinema, dove prende parte a cortometraggi e film. Nel 2006 realizza in qualità di regista e produttrice il cortometraggio di interesse sociale “Il disegno” dedicato alla piccola Eleonora, morta di stenti nel rione Enziteto di Bari. Ha ricevuto svariati premi e riconoscimenti.

Daniela era madre di Francesca e Donatella, e moglie di Ciccio.

Alla famiglia di Daniela e alla redazione del TgNorba, le più sentite condoglianze di Antenna Sud.

