Matera, crea scompiglio al Pronto Soccorso: arrestato 33enne

Nella notte di tra domenica 29 e lunedì 30 settembre, la Polizia di Matera ha arrestato un uomo di 33 anni, cittadino indiano residente in città e regolare sul territorio italiano, per resistenza e violenza contro le forze dell’ordine all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale delle Grazie.

L’intervento degli agenti è stato richiesto a seguito di una segnalazione al 113 poco dopo l’una di notte, per la presenza di una persona distesa in strada. Giunti sul posto, gli agenti hanno riscontrato che l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, necessitava di assistenza medica. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso.

All’interno della struttura, però, il 33enne ha iniziato a dimenarsi creando disordini, scalciando sedie e opponendo resistenza ai poliziotti presenti. Durante l’episodio, ha rivolto insulti ad un’agente donna e ha colpito con un calcio uno degli operatori. Solo grazie all’intervento del personale sanitario, che è riuscito con difficoltà a somministrargli un calmante, la situazione è tornata sotto controllo.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Giudicato per direttissima, è stato condannato a sette mesi di reclusione con pena sospesa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author