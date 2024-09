Matera, Cipolletta: “Si può sempre far meglio, ma buon inizio”

“Abbiamo fatto una buonissima prestazione, perché abbiamo saputo soffrire e lottato per tutti i novanta minuti. Probabilmente potevamo fare qualcosa in più per quanto riguarda alcune scelte per portarci a calciare in porta in maniera più pulita”. Ha parlato così, al termine del match contro la Fidelis Andria, il difensore Ciro Cipolletta, ai microfoni di Antenna Sud.

Sulla partita – “In campo abbiamo dato l’anima dall’inizio alla fine. Nel primo tempo abbiamo spinto molto. Nella ripresa, invece, lo hanno fatto più loro. Noi, però, ci siamo difesi molto bene. Alla fine, è stata una partita molto equilibrata. Credo che il pareggio sia comunque giusto”.

Sull’inizio di campionato – “Dobbiamo considerarlo un buonissimo inizio. Non tanto per i punti conquistati ma per le prestazioni fornite. Non abbiamo lasciato nulla al caso. Rispecchiamo in campo quello che siamo fuori. Poi, i risultati comunque stanno arrivando. Abbiamo una buona solidità di squadra. Continuiamo a lavorare perché siamo sulla strada giusta”.

