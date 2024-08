Matera, Bennardi azzera e rinnova la Giunta comunale

Domenico Bennardi, sindaco di Matera, dopo un approfondito confronto con la sua coalizione ha deciso di azzerare e ricomporre la Giunta comunale. L’obiettivo è quello di rilanciare l’attività amministrativa, mantenendo coerenza con le linee programmatiche condivise quattro anni fa. Il nuovo esecutivo sarà composto da otto assessori, uno in meno rispetto alla precedente giunta, includendo alcune riconferme, nuovi innesti e alcune deleghe che resteranno temporaneamente al sindaco.

Riconfermato il gruppo dei tre assessori del Movimento 5 Stelle: Antonio Materdomini (urbanistica, politiche dello sport e progetti di finanza, qualità dell’abitare e politiche abitative), Tiziana D’Oppido (cultura, cinema, politiche sociali e pari opportunità) e Arcangelo Colella (bilancio e personale), con Materdomini riconfermato come vice sindaco.

Il primo cambio riguarda il Gruppo misto-Campo democratico, con la nomina di Giuseppe Falcone (lavori pubblici, infrastrutture e manutenzione urbana). Per il gruppo Verdi-Socialisti, restano Massimiliano Amenta (ambiente e sostenibilità) e Angela Mazzone (patrimonio e politiche giovanili), mentre Marina Bianchi (mobilità sostenibile e innovazione) subentra a Giuseppe Digilio.

Riconfermata Lucia Gaudiano come assessore tecnico alle attività produttive e università. Le deleghe a turismo, pianificazione strategica, anagrafe e servizi civici restano ad interim del sindaco, che sarà supportato da una delega consiliare nella pianificazione turistica.

Breve biografia dei nuovi assessori

Giuseppe Falcone, 56 anni, ragioniere ed ex imprenditore nel settore lapideo, con precedenti esperienze amministrative presso il Comune di Matera. È stato assessore ai Sassi e al Centro Storico (2004-2007), all’Igiene urbana e Ambiente (2010-2012), e componente dello staff del Sindaco (2014-2015). Attualmente indipendente di sinistra, è tra i fondatori dell’associazione politica “Coalizione civica per Matera”.

Marina Bianchi, 31 anni, attivamente impegnata in attività sociali e politiche. Coordina i Giovani europeisti Verdi a livello regionale e ha collaborato con ENPA e altri movimenti per l’ambiente e i diritti degli animali. È specialista di marketing e comunicazione, con esperienza in consulenze aziendali e nello sviluppo di pianificazione strategica di comunicazione. Ha una solida formazione in gestione di progetti per la sostenibilità aziendale e la responsabilità sociale d’impresa.

