Matera, bar sospeso 15 giorni per motivi di sicurezza pubblica

Matera – La Polizia di Stato ha notificato al titolare di un bar, situato nella zona Nord di Matera, un provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni, emesso dal Questore ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento, frutto di un procedimento amministrativo condotto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il bar era diventato un abituale punto di ritrovo per soggetti con precedenti penali e dediti all’abuso di alcol.

L’inchiesta è partita dopo che la Squadra Mobile ha avviato indagini a seguito della diffusione sui social di alcuni video che ritraevano un violento pestaggio avvenuto il 13 agosto nei pressi del locale. Durante i controlli, è emerso che l’esercizio ospitava frequentemente avventori con precedenti di polizia. In un caso, due clienti sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e uno di loro aveva già precedenti per spaccio, furto ed estorsione.

Il Questore Ivagnes ha specificato che la sospensione ha natura cautelare e mira a prevenire il peggioramento della situazione, senza entrare nel merito della responsabilità del gestore. L’obiettivo è evitare che la prosecuzione dell’attività possa continuare a minare l’ordine pubblico e la sicurezza della comunità.

