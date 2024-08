L’Associazione Gian Franco Lupo dona un defibrillatore alla Polizia di Matera

MATERA – Da oggi la Sezione della Polizia Stradale di via Cererie a Matera è dotata di un defibrillatore automatico, dispositivo salvavita in grado di ripristinare il normale battito del cuore nelle persone colpite da arresto cardiaco improvviso.

Il defibrillatore appena installato è stato donato alla Polizia di Stato dall’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” – OdV – ETS di Pomarico.

Questa mattina, nella sede di via Cererie, presente il Questore Emma Ivagnes, il presidente dell’associazione Michele Lupo ha consegnato l’apparecchio sanitario nelle mani della dirigente della Sezione, Vice Questore dr.ssa Laura Bruno, che ha ringraziato, sottolineando la grande utilità dello strumento che potrà essere utilizzato in casi di emergenza, non soltanto per il personale della Polizia di Stato, ma per tutti coloro che, cittadini utenti della Polizia Stradale o anche chiunque si trovasse nelle vicinanze, dovessero averne necessità.

Alcuni operatori della Polizia di Stato sono già formati all’impiego del defibrillatore, oltre che alle manovre di primo soccorso.

Il Questore Ivagnes ha apprezzato e lodato il gesto, espressione di elevato senso civico da parte dell’Associazione, con cui da tempo intercorrono rapporti di proficua collaborazione volti a promuovere iniziative con finalità sociali e di educazione alla legalità. Grazie alla generosità dell’associazione pomaricana, infatti, sono stati già donati altri defibrillatori automatici, attualmente istallati in Questura e nei Commissariati di P.S. di Pisticci e di Policoro a servizio dei lavoratori della sicurezza e di tutta la comunità.

