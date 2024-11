Massafra, disagio giovanile tra repressione e prevenzione

MASSAFRA (TA) – Il Rotary Club di Massafra, in collaborazione con gli altri sei Rotary Club della provincia di Taranto (Ginosa-Laterza, Manduria, Grottaglie, Taranto e Taranto Magna Grecia), organizza un importante convegno sul tema “Disagio giovanile tra prevenzione e repressione”. L’evento è stato ospitato dal teatro comunale “Nicola Resta” di Massafra.



All’iniziativa, il cui scopo è stato quello di favorire una riflessione su un tema di grande attualità, hanno partecipato autorevoli relatori: il presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce dottoressa Bombina Santella, il dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per Puglia e Basilicata dottoressa Dorella Quarto, il docente di Pedagogia Sperimentale dell’Università Telematica Pegaso professor Francesco Paolo Romeo.

