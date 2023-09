Martina, Pizzulli: “Rotonda avversario difficile. Per vincere bisognerà essere perfetti”

Dopo aver ottenuto due vittorie nelle altrettante giornate di campionato, il Martina cerca il tris. Al Tursi, i biancazzurri ospiteranno il Rotonda nella 3^ giornata di Serie D/H. Alla vigilia del match, mister Pizzulli ha evidenziato le insidie che potrebbero nascondersi nel match di domenica: «Abbiamo lavorato nonostante il caldo torrido. Abbiamo preparato la partita come al solito, con grande rispetto di una squadra che ha raccolto gli stessi punti nostri nelle prime giornate. Cercheremo di fare la nostra partita con le nostre qualità, potenzialità e idee, consapevoli che incontreremo una squadra che ha già dimostrato contro squadre blasonate di essere in grande forma. Il Rotonda – prosegue Pizzulli – è una squadra che può sembrare in difficoltà ma improvvisamente ha delle accelerazioni e fa male all’avversario. Anche il Casarano sembrava padrone della gara, poi ha subito due gol tremendi. Abbiamo esaminato tutto, studiando alcune loro situazioni di gioco: domenica ci vorrà un grandissimo Martina. Occorrerà essere perfetti in entrambe le fasi per portare a casa i tre punti».

Il tecnico torna a parlare della sfida col Bitonto: «Non è mai facile vincere e cambiare alcuni calciatori. Abbiamo cercato di far integrare bene i riconfermati con i nuovi volti. Stiamo crescendo anche sotto il punto di vista dell’atteggiamento: col Bitonto abbiamo fatto un primo tempo importante e li abbiamo puniti al momento giusto. Potevamo fare il terzo gol, che avrebbe chiuso definitivamente la partita: dobbiamo essere più cinici in alcune situazioni perché lasciare le partite aperte possono rovinare la gara».

Le prestazioni di Tuccitto sono in continuo crescendo: «Con l’infortunio di Nikolli ho dovuto inventarmi Tuccitto terzino destro: quando decido di fare qualche scelta strana, ho sempre la collaborazione dei ragazzi. Francesco sta dimostrando di avere grandi qualità e una buona personalità, oltre allo spirito di adattamento: ci da grande equilibrio».

Zero gol subiti nelle prime due uscite: «Nelle ultime 17 partite abbiamo subito solo 13 gol. Figliola rimane un portiere che dovrebbe giocare almeno in Lega Pro, ho grande fiducia in questo ragazzo: sappiamo di dover adattare un under in più in mezzo. Sicurella ha fatto un grande lavoro domenica scorsa, con Ganformina a ridosso delle punte che era diventato una vera e propria arma in più. Domenica sarà una gara difficile, contro una squadra pronta a punire al momento giusto. Col Rotonda ci vorrà tanta umiltà, abbiamo ottenuto due vittorie ma sarà importante ottenere la terza. Dobbiamo provare a fare qualcosa di importante, dando lustro alle due partite precedenti».

Il fattore campo può essere determinante in questo avvio di torneo: «La scorsa stagione qualche problema in casa c’è stato, con tanti pareggi e poche vittorie. Quest’anno siamo partiti benissimo, fuori casa abbiamo dimostrato contro una formazione importante il nostro valore: era la risposta che volevamo. È un successo che vale doppio, anche sotto il punto di vista del morale. Vorremmo trovare la seconda vittoria casalinga consecutiva. Dobbiamo parlare con i fatti e con i numeri».

