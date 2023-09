Brindisi-Benevento: ufficiale, si gioca a Picerno a porte chiuse

Brindisi-Benevento, gara valida per la 5a Giornata del Girone C della Serie C, si giocherà a Picerno alle 20.45 di lunedì 25 settembre, ma a porte chiuse. Lo ha deciso Michele Campanaro, prefetto di Potenza, al termine della riunione tecnica di coordinamento alla presenza del questore, dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del vicesindaco di Picerno e del direttore esecutivo del Brindisi. Campanaro ha preso atto della richiesta della società pugliese – per l’indisponibilità dello stadio “Iacovone” di Taranto, sede designata per le gare casalinghe – e delle considerazioni del questore e ha disposto le porte chiuse.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp