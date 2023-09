Happy Casa Brindisi ha sottoscritto un accordo valido per due mesi, con opzione di prolungamento fino al termine della stagione a favore del club, con Tomas Kyzlink, ceco esterno classe 1993.

Kyzlink è un giocatore dalla grande esperienza europea e un volto molto conosciuto nel campionato italiano: ha vinto uno scudetto nella stagione 2018/19 a Venezia e due edizioni di Eurobasket 2017 e 2022 con la propria nazionale.

Le strade di Thomas e della Happy Casa si sono incrociate diverse volte in Lega A: nel 2019/20 a Roma, in una stagione da 12.7 punti, 4 rimbalzi e 2.2 assist di media, e nel 2020/21 a Reggio Emilia, dove ha realizzato il suo career high in Italia da 24 punti contro la Virtus Bologna.

Dopo un ritorno in patria, a Praga, le ultime due stagioni europee lo hanno visto protagonista a Bamberg (9.3 punti, 4.3 rimbalzi in 26 minuti di media) e Limoges. In Francia ha disputato anche la Basketball Champions League a 7 punti di media e il 50% di realizzazioni dal campo, facendosi apprezzare dal club francese, allenato dal coach italiano Cancellieri, fino al play-in.

Con la canotta della Repubblica Ceca ha preso parte, nell’ultimo anno, alle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023 realizzando 24 punti contro la Francia nella finestra di febbraio e in estate nel torneo di pre-qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 a 13 punti di media, 2.7 rimbalzi e 1.3 assist.

L’atleta si aggregherà al gruppo nelle prossime ore, ma non potrà prendere parte alla trasferta in Turchia in quanto già scaduti i termini di inserimento delle liste ufficiali valevoli per il Qualification Round BCL.

“L’accordo trovato in poche ore con Tomas è il chiaro segnale che questa società non vuole lasciare nulla al caso – commenta Tullio Marino, general manager della Happy Casa Brindisi -. Verificate le condizioni fisiche di Sneed, abbiamo voluto intervenire nel più breve tempo possibile per assicurarci il miglior profilo sul mercato. L’ennesimo sforzo extra-ordinario per poter garantire l’inserimento di un giocatore importante nelle rotazioni di squadra”.

