Martina, pagamento Tosap mercato settimanale: recuperati oltre 39mila euro

Nel corso del 2023 e del 2024, gli uffici comunali, in collaborazione con la società Andreani, concessionaria della riscossione dei tributi, hanno intensificato i controlli sul pagamento della Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico (Tosap) da parte degli ambulanti del mercato settimanale.

Le verifiche, mirate a contrastare l’evasione della tassa, hanno portato all’avvio di 20 procedimenti di decadenza delle autorizzazioni di posteggio nel 2023, con la revoca di 4 concessioni e il recupero di 14.165,97 euro di tributi non versati relativi agli anni 2019, 2020 e 2022.

Nel 2024, sono stati conclusi 58 procedimenti, con una sola revoca e il recupero di 25.442,30 euro, anche in questo caso per mancato pagamento della Tosap.

Roberto Ruggieri, assessore alle attività produttive del Comune di Martina Franca, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’importanza del lavoro svolto, sia per il riordino delle autorizzazioni in vista del riassetto dell’area mercatale, sia per il messaggio di legalità diffuso tra gli operatori. Ruggieri ha inoltre ringraziato l’ufficio SUAP e la società Andreani per la tempestività delle azioni e le associazioni di categoria per la collaborazione nel sensibilizzare i propri associati al rispetto delle regole.

Questa sinergia sarà fondamentale anche per le future azioni di controllo e riorganizzazione che riguarderanno non solo il mercato settimanale, ma anche le fiere, al fine di tutelare i diritti di tutti gli operatori coinvolti.

