Il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, ha incontrato nei giorni scorsi il commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. Un incontro non annunciato, ma che giunge in un momento importante sulle sorti della manifestazione prevista nel 2026.

Il primo cittadino martinese avrebbe manifestato apertura e disponibilità al management organizzativo dei Giochi, fornendo una disponibilità di massima sulle strutture e sugli impianti sportivi del capoluogo della Valle d’Itria. In particolare si tratta degli immobili presenti nella zona del pergolo, tra cui certamente il palazzetto dello sport, ma anche un possibile coinvolgimento della piscina, la cui gestione però è affidata ad Albatros. Ma soprattutto pare che nel vertice tra Palmisano e Ferrarese sia emersa una disponibilità rispetto all’utilizzo di quello che sarà il nuovo stadio comunale, presente proprio in zona Pergolo, i cui lavori di ristrutturazione generale partiranno ufficialmente dalla prossima settimana.

La disponibilità espressa dal sindaco Palmisano al commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese è una buona notizia, perché permette di traguardare un termine dei lavori per il nuovo stadio al Pergolo

Esattamente un anno fa il Comune di Martina Franca aveva aderito al comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, mettendo a disposizione il PalaWojtyla per il periodo della manifestazione, per i test events e per le altre iniziative preparatorie che saranno organizzate nel periodo precedente i Giochi.

