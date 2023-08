Taranto: In fiamme un ristorante in Città Vecchia

Paura in Città Vecchia a Taranto. Nella tarda mattinata di giovedì 3 agosto, il ristorante Da Biagio ha preso fuoco. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme con estintori in polvere. Per tutta la giornata, il ristorante resterà chiuso. Il fuoco sarebbe partito da contatore: non ci sono feriti, né danni rilevanti alla struttura, solo tanto spavento.

