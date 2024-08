Martina Franca: grave incidente in pieno centro, motociclista in codice rosso

Un violento scontro tra un’auto e una moto ha sconvolto il pomeriggio di oggi in via Bellini, in pieno centro a Martina Franca. L’impatto è stato talmente violento da provocare ferite gravi al motociclista, che è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Dinamica ancora da chiarire

Al momento, la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto con diverse pattuglie. Gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author