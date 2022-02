MARTINA FRANCA – Sono 14 gli indagati nell’ambito di un’indagine portata avanti dagli uomini del Commissariato di Martina Franca. Notificato l’Avviso di conclusione delle indagini ai presunti responsabili a vario titolo dei reati di furto, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, due per furto in abitazione e rapina e 12 di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.

La Procura della Repubblica di Taranto ha coordinato l’attività, tesa ad individuare gli autori degli episodi avvenuti in Valle d’Itria durante il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria.

L’indagine è partita nel dicembre del 2019 a seguito della denuncia di furto in appartamento sporta da una anziana signora alla quale fu sottratta un’ingente somma di denaro in contanti, titoli bancari e monili in oro, la stessa donna è stata vittima, nella campagne di Crispiano, di una rapina compiuta da due persone le quali si impossessarono del poco denaro contante, delle chiavi di un secondo appartamento nonché della sua auto, la donna rimase sola per strada.

Gli investigatori, anche attraverso l’attività tecnica, hanno raccolto elementi idonei a individuare i presunti responsabili, si tratta di due martinesi, uno dei quali si era recato nel Nord Italia, probabilmente per non saldare un debito per forniture di sostanze stupefacenti non ancora saldate.

Da febbraio a luglio del 2020, gli investigatori hanno inoltre accertato un’intensa attività di spaccio di droga, anche in orari notturni e a domicilio durante il lockdown, risalendo non solo agli acquirenti ma anche ai fornitori della droga, riconducibili a residenti in comuni limitrofi o della provincia barese.

Nell’indagine sarebbe coinvolto anche il gestore di un market, che si sarebbe prestato alla riscossione del pagamento, tramite POS del negozio, delle singole cessioni della sostanza stupefacente, direttamente dagli assuntori.